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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1675 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1675 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1675 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: London Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1675 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 180 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1675 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания Пенни 1675 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1675 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1675 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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