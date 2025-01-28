flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1675 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1675 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1675 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1675 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Великобритания 2 пенса 1675 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1675 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1675 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть