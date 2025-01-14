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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1672 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1672 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1672 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1672 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1672 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
8979 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1672 "Второй тип" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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