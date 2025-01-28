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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 23964 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - September 29, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - March 7, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - March 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2017
Продавец Spink
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе TimeLine Auctions - May 30, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Третий тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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