Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 23964 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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