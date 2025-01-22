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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1672 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1672 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1672 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1672 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 28404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 3, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 3, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1672 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1672 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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