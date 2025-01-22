Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1672 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1672 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 28404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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