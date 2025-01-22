Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1672 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1672 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
17072 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
12282 $
Цена в валюте аукциона 1820000 JPY
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?
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