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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1672 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1672 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1672 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1672 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 260 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1672 на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Великобритания Пенни 1672 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания Пенни 1672 на аукционе CNG - August 3, 2011
Продавец CNG
Дата 3 августа 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1672 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания Пенни 1672 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность AU
Цена
******
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