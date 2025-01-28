Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1672 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1672 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1676 проданному на аукционе London Coins LTD за 2400 GBP. Торги состоялись 2 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- London Coins (1)
- SINCONA (1)
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
3038 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1939 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1672 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск