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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1672 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1672 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1672 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1672 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1676 проданному на аукционе London Coins LTD за 2400 GBP. Торги состоялись 2 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1672 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
3038 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1672 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1939 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1672 "Первый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1672 "Первый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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