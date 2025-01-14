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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1672 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1672 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1672 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1672 года. Это серебряная монета периода Карла II

Сохранность
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1672 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1672 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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