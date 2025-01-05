Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1672 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1672 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
2662 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3877 $
Цена в валюте аукциона 3600 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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