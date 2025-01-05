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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1672 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1672 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1672 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1672 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
2662 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3877 $
Цена в валюте аукциона 3600 CHF
Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 25, 2010
Продавец Spink
Дата 25 марта 2010
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе Künker - September 29, 2004
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1672 "Четвертый тип" на аукционе CNG - September 24, 2003
Продавец CNG
Дата 24 сентября 2003
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1672 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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