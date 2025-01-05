Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3445 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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