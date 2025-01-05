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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1672 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3445 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 31, 2005
Продавец Spink
Дата 31 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1672 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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