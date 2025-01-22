Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1673 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 пенса
- Год 1673
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1673 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 31349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец VAuctions
Дата 3 августа 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 175 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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