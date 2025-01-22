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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1673 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1673 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1673 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1673 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 31349 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1673 на аукционе VAuctions - August 3, 2020
Продавец VAuctions
Дата 3 августа 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 175 USD
Великобритания 2 пенса 1673 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 2 пенса 1673 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 2 пенса 1673 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1673 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 2 пенса 1673 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1673 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
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