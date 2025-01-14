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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1673 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1673 Первый тип
Средняя цена 56000 $
Продажи
1 27
Аверс
Реверс
2 гинеи 1673 Первый тип
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гинея 1673 Третий тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1673 Четвертый тип
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1673 Второй тип
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1673 Третий тип
Средняя цена 780 $
Продажи
2 169
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1673 Четвертый тип
Средняя цена 640 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1673 Четвертый тип Перья только под портретом
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1673 Второй тип
Средняя цена 290 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1673 Второй тип Перья на обеих сторонах
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1673
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1673
Средняя цена 240 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1673
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1673
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1673
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Фартинг 1673
Средняя цена 130 $
Продажи
0 39
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