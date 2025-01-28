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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1673 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 3 пенса 1673 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса 1673 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1673 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 31350 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - February 26, 2015
Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - February 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 56 USD
Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - May 3, 2011
Великобритания 3 пенса 1673 на аукционе Heritage - May 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF25 NGC
Цена
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