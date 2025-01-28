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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1673 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья на обеих сторонах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1673 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1673 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1673 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 931 проданному на аукционе Spink UK за 2400 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2008.

Сохранность
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  • Spink (4)
Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2796 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
1518 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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