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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1673 года (Великобритания, Карл II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1673 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 62092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 181 USD. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1673 на аукционе Heritage - May 3, 2011
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1673 на аукционе Heritage - May 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 мая 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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