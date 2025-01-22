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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1673 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1673 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1673 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1673 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Spink UK за 135000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
182099 $
Цена в валюте аукциона 160000 CHF
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
40972 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе GINZA - November 16, 2024
Продавец GINZA
Дата 16 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Spink - December 14, 2023
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Spink - December 14, 2023
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе CNG - January 10, 2018
Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2017
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 5 гиней 1673 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1673 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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