Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1673 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1673
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1673 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Spink UK за 135000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (1)
- GINZA (1)
- Heritage (4)
- Hess Divo (2)
- Künker (2)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numismatica Genevensis (2)
- SINCONA (3)
- Spink (6)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
182099 $
Цена в валюте аукциона 160000 CHF
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
40972 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 гиней 1673 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск