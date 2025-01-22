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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 25 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность XF
Цена
1566 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - February 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - February 3, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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