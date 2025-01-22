Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1673
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 25 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность XF
Цена
1566 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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123
Где продать?
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