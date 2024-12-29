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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1673 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1673 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1673 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1673 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 62089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 219 USD. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
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  • TimeLine Auctions (1)
  • WAG (1)
Великобритания Пенни 1673 на аукционе WAG - November 3, 2024
Продавец WAG
Дата 3 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Великобритания Пенни 1673 на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2023
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания Пенни 1673 на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1673 на аукционе Heritage - May 3, 2011
Великобритания Пенни 1673 на аукционе Heritage - May 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 мая 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1673 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания Пенни 1673 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность AU
Цена
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