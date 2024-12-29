Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1673 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год 1673
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1673 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 62089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 219 USD. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Heritage (2)
- Schulman (1)
- TimeLine Auctions (1)
- WAG (1)
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Где продать?
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