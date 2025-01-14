1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Spink UK за 14000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

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