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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья только под портретом

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1673 года "Четвертый тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Spink UK за 14000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность F
Цена
8822 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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