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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1673 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1673 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1673 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1673 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 1150 USD
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1673 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1673 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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