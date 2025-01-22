Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1673 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1673
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1673 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 1150 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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