Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1673 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1673
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1673 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.
Сохранность
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- Spink (3)
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность FR
Цена
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