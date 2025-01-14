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1 шиллинг 1673 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1673 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1673 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1673 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
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  • NOONANS (2)
  • Spink (3)
Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1673 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1673 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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