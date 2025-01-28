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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1673 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1673 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1673 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 17,07 гр
  • Чистого золота (0,5033 oz) 15,6532 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1673
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1673 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1673 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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