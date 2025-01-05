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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1679 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1679 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1679 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1679 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 64273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 EUR. Торги состоялись 27 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Soler y Llach - November 8, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 6000 JPY
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF40 ICG
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе CNG - May 20, 2020
Продавец CNG
Дата 20 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Heritage - December 14, 2017
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Heritage - December 14, 2017
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Aurea - May 26, 2016
Продавец Aurea
Дата 26 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1679 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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