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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1674 года (Великобритания, Карл II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1674 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе NOONANS за 200 GBP. Торги состоялись 6 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1674 на аукционе Heritage - April 4, 2013
Великобритания 2 пенса 1674 на аукционе Heritage - April 4, 2013
Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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