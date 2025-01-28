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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1674 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1674 Первый тип
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 гинея 1674 Четвертый тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 гинея 1674 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1674 Второй тип
Средняя цена 870 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1674 Третий тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1674 Четвертый тип
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1674 Второй тип
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1674 Второй тип Перья на обеих сторонах
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1674 Второй тип Перья только в центре реверса
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1674 Третий тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1674
Средняя цена 610 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1674
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1674
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1674
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1674
Средняя цена 140 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1674
Средняя цена 320 $
Продажи
0 50
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