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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1674 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1674 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1674 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1674 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 650 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
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  • DNW (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1674 "Второй тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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