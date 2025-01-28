Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья на обеих сторонах
Фотография: Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1674
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Spink UK за 4600 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
4227 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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