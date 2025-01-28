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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья на обеих сторонах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1674 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1674 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Hosker Haynes Auctioneers Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Spink UK за 4600 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 17, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
4227 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 27, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1674 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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