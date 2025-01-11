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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1674 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Фартинг 1674 года - цена монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Фартинг 1674 года - цена монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,9 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1674 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 500 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе CNG - August 18, 2021
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе CNG - August 18, 2021
Продавец CNG
Дата 18 августа 2021
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе CNG - March 10, 2021
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе CNG - March 10, 2021
Продавец CNG
Дата 10 марта 2021
Сохранность FR
Цена
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Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе CNG - October 7, 2020
Продавец CNG
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1674 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1674 на аукционе TimeLine Auctions - March 2, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1674 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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