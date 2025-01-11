Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1674 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,9 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Фартинг
- Год 1674
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1674 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 500 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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