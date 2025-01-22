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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Медные монеты Фартинг Карла II - Великобритания

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Фартинг 1672-1685

Год Знак Описание Продажи Продажи
1672 3 741673 0 391674 0 501675 0 1131679 0 211684 0 471685 0 5
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