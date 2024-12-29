flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1685 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Фартинг 1685 года - цена монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Фартинг 1685 года - цена монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1685
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1685 года. Это оловянная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2635 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1300 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (2)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания Фартинг 1685 на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Великобритания Фартинг 1685 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания Фартинг 1685 на аукционе Heritage Eur - November 29, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1685 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1685 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность FR
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1685 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1685 года Все британские монеты британские оловянные монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть