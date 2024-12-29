Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1685 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Фартинг
- Год 1685
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1685 года. Это оловянная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2635 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1300 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage Eur (2)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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