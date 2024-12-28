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Великобритания
1685
Великобритания
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1660-1837
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Великобритания
1685
Монеты Великобритании 1685 года
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Золотые монеты
1 гинея 1685 Первый тип
Средняя цена
1900 $
Продажи
1
62
1 гинея 1685 Первый тип
Слон и замок
Средняя цена
7100 $
Продажи
0
29
Серебряные монеты (Карл II)
Пенни без года (1662-1685)
Обозначение номинала "I"
Средняя цена
170 $
Продажи
0
11
Серебряные монеты (Яков II)
1/2 кроны (Полукрона) 1685 Первый тип
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
96
1 шиллинг 1685
Средняя цена
620 $
Продажи
0
99
1 шиллинг 1685
Перья только в центре реверса
Средняя цена
34000 $
Продажи
0
2
3 пенса 1685
Средняя цена
290 $
Продажи
0
9
Пенни 1685
Средняя цена
40 $
Продажи
0
1
Медные монеты
Фартинг 1685
Средняя цена
780 $
Продажи
0
5
Оловянные монеты
1/2 пенни 1685
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
12
Фартинг 1685 Портрет в доспехах
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
27
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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