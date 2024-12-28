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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1685 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1685 Первый тип
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 62
Аверс
Реверс
1 гинея 1685 Первый тип Слон и замок
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты (Карл II)

Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты (Яков II)

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1685 Первый тип
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1685
Средняя цена 620 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1685 Перья только в центре реверса
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1685
Средняя цена 290 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Пенни 1685
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1685
Средняя цена 780 $
Продажи
0 5

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1685
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Фартинг 1685 Портрет в доспехах
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 27
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