Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1685 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 11,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1685
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1685 года. Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 21096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- DNW (1)
- Heritage (3)
- New York Sale (1)
- Spink (4)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1685 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск