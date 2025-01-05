flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1685 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1685 года - цена монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 пенни 1685 года - цена монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1685
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1685 года. Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 21096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (3)
  • New York Sale (1)
  • Spink (4)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе CNG - September 9, 2020
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2020
Сохранность FR
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Stack's - October 4, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Stack's - October 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе New York Sale - January 6, 2016
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1685 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 26, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1685 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Якова II Монеты Великобритании 1685 года Все британские монеты британские оловянные монеты британские монеты номиналом 1/2 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть