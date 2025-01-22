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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Оловянные монеты 1/2 пенни Якова II - Великобритания

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1/2 пенни 1685-1687

Год Знак Описание Продажи Продажи
1685 0 121686 0 41687 0 18
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