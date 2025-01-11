Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1686 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 11,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1686 года. Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 31092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Heritage (1)
- NOONANS (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Где продать?
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