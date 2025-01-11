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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1686 года - цена монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 пенни 1686 года - цена монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1686 года. Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 31092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1686 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1686 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1686 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Великобритания 1/2 пенни 1686 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1686 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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