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Великобритания
1686
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1686
Монеты Великобритании 1686 года
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Олово
Золотые монеты
5 гиней 1686
Средняя цена
50000 $
Продажи
0
19
1 гинея 1686 Первый тип
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
18
1 гинея 1686 Первый тип
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 гинея 1686 Второй тип
Средняя цена
3500 $
Продажи
0
64
1 гинея 1686 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
9400 $
Продажи
0
6
1/2 гинеи 1686
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
20
1/2 гинеи 1686
Слон и замок
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
5
Серебряные монеты
1 крона 1686 Первый тип
Средняя цена
820 $
Продажи
0
105
1/2 кроны (Полукрона) 1686 Первый тип
Средняя цена
810 $
Продажи
1
171
1 шиллинг 1686
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
75
6 пенсов 1686
Средняя цена
640 $
Продажи
0
49
4 пенса (1 Грот) 1686
Средняя цена
95 $
Продажи
0
14
3 пенса 1686
Средняя цена
95 $
Продажи
1
11
2 пенса 1686
Средняя цена
120 $
Продажи
2
21
Пенни 1686
Средняя цена
180 $
Продажи
0
9
Оловянные монеты
1/2 пенни 1686
Средняя цена
980 $
Продажи
0
4
Фартинг 1686 Портрет в доспехах
Средняя цена
480 $
Продажи
0
3
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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