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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1686 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1686
Средняя цена 50000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 гинея 1686 Первый тип
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 гинея 1686 Первый тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1686 Второй тип
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
1 гинея 1686 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1686
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1686 Слон и замок
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1686 Первый тип
Средняя цена 820 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1686 Первый тип
Средняя цена 810 $
Продажи
1 171
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1686
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
6 пенсов 1686
Средняя цена 640 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1686
Средняя цена 95 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 пенса 1686
Средняя цена 95 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
2 пенса 1686
Средняя цена 120 $
Продажи
2 21
Аверс
Реверс
Пенни 1686
Средняя цена 180 $
Продажи
0 9

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1686
Средняя цена 980 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Фартинг 1686 Портрет в доспехах
Средняя цена 480 $
Продажи
0 3
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