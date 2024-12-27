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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1686 года. Слон и замок (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1686 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1686 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1686 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2400 GBP. Торги состоялись 27 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3117 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
2369 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Spink - June 27, 2016
Продавец Spink
Дата 27 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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