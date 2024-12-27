Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1686 года. Слон и замок (Великобритания, Яков II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1686 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2400 GBP. Торги состоялись 27 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3117 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
2369 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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