Каталог монет Якова II (1685-1688)

Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Монеты Якова II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $40 - 0 1
Великобритания, Яков II
Пенни 1685
Серебро $640 - 0 18
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1688
Серебро $120 - 2 21
Великобритания, Яков II
2 пенса 1686
Серебро $180 - 0 9
Великобритания, Яков II
Пенни 1686
Золото $3,500 - 0 64
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Второй тип"
Серебро $1,200 $37,000 0 28
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип"
Серебро $150 - 0 2
Великобритания, Яков II
4 пенса (1 Грот) 1688
Серебро $2,300 $44,000 3 397
Великобритания, Яков II
1 крона 1687 "Второй тип"
Серебро $90 - 0 6
Великобритания, Яков II
Пенни 1687
Серебро $1,700 - 1 61
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1687
Серебро $180 - 0 5
Великобритания, Яков II
Пенни 1688
Золото $50,000 - 0 19
Великобритания, Яков II
5 гиней 1686
Серебро $730 - 1 89
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип"
Серебро $200 - 0 13
Великобритания, Яков II
4 пенса (1 Грот) 1687
Серебро $1,100 - 2 206
Великобритания, Яков II
1 крона 1688 "Второй тип"
Золото $29,000 - 2 85
Великобритания, Яков II
5 гиней 1687
Серебро $95 - 0 14
Великобритания, Яков II
4 пенса (1 Грот) 1686
Серебро $640 - 0 49
Великобритания, Яков II
6 пенсов 1686
Серебро $820 - 0 105
Великобритания, Яков II
1 крона 1686 "Первый тип"
Серебро $120 - 0 4
Великобритания, Яков II
2 пенса 1688
Серебро $120 - 0 16
Великобритания, Яков II
2 пенса 1687
Серебро $1,000 - 0 34
Великобритания, Яков II
6 пенсов 1688
Золото $6,100 - 1 21
Великобритания, Яков II
1 гинея 1688 "Второй тип". Слон и замок
Серебро $980 - 0 39
Великобритания, Яков II
6 пенсов 1687
Золото $20,000 - 2 14
Великобритания, Яков II
2 гинеи 1687
Серебро $34,000 - 0 2
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1685. Перья только в центре реверса
Золото $3,800 - 0 18
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Первый тип"
Олово $2,100 - 0 27
Великобритания, Яков II
Фартинг 1685 "Портрет в доспехах"
Золото $2,400 - 0 20
Великобритания, Яков II
1/2 гинеи 1686
Золото $2,900 - 0 36
Великобритания, Яков II
1/2 гинеи 1688
Серебро $290 - 0 9
Великобритания, Яков II
3 пенса 1685
Серебро $1,000 - 0 96
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1685 "Первый тип"
Серебро $620 - 0 99
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1685
Золото $7,100 - 0 29
Великобритания, Яков II
1 гинея 1685 "Первый тип". Слон и замок
Серебро - - 0 0
Великобритания, Яков II
3 пенса 1688
Золото $2,400 - 0 5
Великобритания, Яков II
1/2 гинеи 1686. Слон и замок
Золото $3,400 - 0 18
Великобритания, Яков II
1 гинея 1687 "Второй тип". Слон и замок
Золото $72,000 - 0 25
Великобритания, Яков II
5 гиней 1687. Слон и замок
Серебро $1,100 - 0 75
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1686
Олово $3,100 - 0 12
Великобритания, Яков II
1/2 пенни 1685
Золото $39,000 - 0 18
Великобритания, Яков II
5 гиней 1688. Слон и замок
Серебро $810 - 1 171
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1686 "Первый тип"
Серебро $95 - 1 11
Великобритания, Яков II
3 пенса 1686
Золото $1,900 - 1 62
Великобритания, Яков II
1 гинея 1685 "Первый тип"
Золото $2,600 - 1 71
Великобритания, Яков II
1 гинея 1687 "Второй тип"
Золото $9,400 - 0 6
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Второй тип". Слон и замок
Олово $480 - 0 3
Великобритания, Яков II
Фартинг 1686 "Портрет в доспехах"
Золото - - 0 0
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Первый тип". Слон и замок
Олово $420 - 0 2
Великобритания, Яков II
Фартинг 1687 "Портрет в доспехах"
Золото $3,500 - 1 64
Великобритания, Яков II
1 гинея 1688 "Второй тип"
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