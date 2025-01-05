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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Каталог монет Якова II (1685-1688)

Всего добавлено монет: 59

Период чеканки Якова II
Каталог монет Яков II 1685-1688
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Монеты Якова II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Великобритания, Яков II
Пенни 1685
 Серебро $40 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1688
 Серебро $640 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
2 пенса 1686
 Серебро $120 - 2 21Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
Пенни 1686
 Серебро $180 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Второй тип"
 Золото $3,500 - 0 64Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип"
 Серебро $1,200 $37,000 0 28Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
4 пенса (1 Грот) 1688
 Серебро $150 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 крона 1687 "Второй тип"
 Серебро $2,300 $44,000 3 397Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
Пенни 1687
 Серебро $90 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1687
 Серебро $1,700 - 1 61Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
Пенни 1688
 Серебро $180 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
5 гиней 1686
 Золото $50,000 - 0 19Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип"
 Серебро $730 - 1 89Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
4 пенса (1 Грот) 1687
 Серебро $200 - 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 крона 1688 "Второй тип"
 Серебро $1,100 - 2 206Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
5 гиней 1687
 Золото $29,000 - 2 85Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
4 пенса (1 Грот) 1686
 Серебро $95 - 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
6 пенсов 1686
 Серебро $640 - 0 49Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 крона 1686 "Первый тип"
 Серебро $820 - 0 105Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
2 пенса 1688
 Серебро $120 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
2 пенса 1687
 Серебро $120 - 0 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
6 пенсов 1688
 Серебро $1,000 - 0 34Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1688 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $6,100 - 1 21Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
6 пенсов 1687
 Серебро $980 - 0 39Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
2 гинеи 1687
 Золото $20,000 - 2 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1685. Перья только в центре реверса
 Серебро $34,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Первый тип"
 Золото $3,800 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
Фартинг 1685 "Портрет в доспехах"
 Олово $2,100 - 0 27Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 гинеи 1686
 Золото $2,400 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 гинеи 1688
 Золото $2,900 - 0 36Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
3 пенса 1685
 Серебро $290 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1685 "Первый тип"
 Серебро $1,000 - 0 96Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1685
 Серебро $620 - 0 99Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1685 "Первый тип". Слон и замок
 Золото $7,100 - 0 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
3 пенса 1688
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 гинеи 1686. Слон и замок
 Золото $2,400 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1687 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $3,400 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
5 гиней 1687. Слон и замок
 Золото $72,000 - 0 25Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 шиллинг 1686
 Серебро $1,100 - 0 75Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 пенни 1685
 Олово $3,100 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
5 гиней 1688. Слон и замок
 Золото $39,000 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1/2 кроны (Полукрона) 1686 "Первый тип"
 Серебро $810 - 1 171Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
3 пенса 1686
 Серебро $95 - 1 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1685 "Первый тип"
 Золото $1,900 - 1 62Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1687 "Второй тип"
 Золото $2,600 - 1 71Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $9,400 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
Фартинг 1686 "Портрет в доспехах"
 Олово $480 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1686 "Первый тип". Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
Фартинг 1687 "Портрет в доспехах"
 Олово $420 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Яков II
1 гинея 1688 "Второй тип"
 Золото $3,500 - 1 64
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