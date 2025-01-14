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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Spink UK за 30000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Davissons Ltd. - June 12, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 25, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 25, 2014
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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