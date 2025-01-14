Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Spink UK за 30000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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