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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1687 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1687
Средняя цена 29000 $
Продажи
2 85
Аверс
Реверс
5 гиней 1687 Слон и замок
Средняя цена 72000 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 гинеи 1687
Средняя цена 20000 $
Продажи
2 14
Аверс
Реверс
1 гинея 1687 Второй тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
1 гинея 1687 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1687
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1687 Второй тип
Средняя цена 2300 $
Продажи
3 397
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1687 Первый тип
Средняя цена 730 $
Продажи
1 89
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1687 Второй тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1687
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
6 пенсов 1687
Средняя цена 980 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1687
Средняя цена 200 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 пенса 1687
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1687
Средняя цена 120 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Пенни 1687
Средняя цена 90 $
Продажи
0 6

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1687
Средняя цена 840 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Фартинг 1687 Портрет в доспехах
Средняя цена 420 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Фартинг 1687 Портрет в накидке
Средняя цена 350 $
Продажи
0 9
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