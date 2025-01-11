Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1687 года (Великобритания, Яков II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 2 пенса
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 17046 проданному на аукционе Heritage Auctions за 294 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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