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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 2 пенса 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 2 пенса 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 17046 проданному на аукционе Heritage Auctions за 294 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе ANTIUM AURUM - November 27, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе CNG - July 7, 2021
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе CNG - July 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 2 пенса 1687 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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