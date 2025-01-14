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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 2 пенса Якова II - Великобритания

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2 пенса 1686-1688

Год Знак Описание Продажи Продажи
1686 2 211687 0 161688 0 4
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