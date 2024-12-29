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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 2 пенса 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 2 пенса 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 71010 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность XF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе CMA Auctions - November 27, 2022
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе CMA Auctions - November 27, 2022
Продавец CMA Auctions
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Naumann - March 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 6, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 6 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Heritage - July 3, 2014
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Heritage - July 3, 2014
Продавец Heritage
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса 1686 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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