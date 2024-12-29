Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1686 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 2 пенса
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 71010 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 6 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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