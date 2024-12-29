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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1688 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 2 пенса 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 2 пенса 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1688 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе NOONANS за 320 GBP. Торги состоялись 19 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
Великобритания 2 пенса 1688 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 2 пенса 1688 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 2 пенса 1688 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Великобритания 2 пенса 1688 на аукционе InAsta - December 3, 2018
Продавец InAsta
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1688 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Великобритания 2 пенса 1688 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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