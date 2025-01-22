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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1688 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1688
Средняя цена 30000 $
Продажи
5 106
Аверс
Реверс
5 гиней 1688 Слон и замок
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 гинеи 1688
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 гинея 1688 Второй тип
Средняя цена 3500 $
Продажи
1 64
Аверс
Реверс
1 гинея 1688 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 6100 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1688
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 36

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1688 Второй тип
Средняя цена 1100 $
Продажи
2 206
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1688 Второй тип
Средняя цена 970 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1688
Средняя цена 640 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 пенсов 1688
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1688
Средняя цена 150 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1688
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1688
Средняя цена 120 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1688
Средняя цена 180 $
Продажи
0 5
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