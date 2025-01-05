flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1688 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1688 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1688 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1688 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (1)
  • Goldberg (8)
  • Heritage (9)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (3)
  • Spink (5)
  • Stack's (4)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • TimeLine Auctions (1)
  • WAG (2)
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2165 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2021
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - March 7, 2010
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Stack's - March 7, 2010
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Великобритания 1/2 гинеи 1688 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1688 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Якова II Монеты Великобритании 1688 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть