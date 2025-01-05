Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1688 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1688
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1688 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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