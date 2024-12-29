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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1688 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1688 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1688 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1688 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 24000 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
30637 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
5296 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2012
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Spink - September 27, 2007
Продавец Spink
Дата 27 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1688 "Второй тип" на аукционе CNG - January 15, 2025
Продавец CNG
Дата 15 января 2025
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1688 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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