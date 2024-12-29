Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1688 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1688
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1688 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 24000 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
30637 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность F
Цена
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