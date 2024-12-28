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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1688 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1688 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1449 проданному на аукционе Spink UK за 190 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1688 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1688 на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1688 на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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