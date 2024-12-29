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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1688 года. Слон и замок (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1688 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 5 гиней 1688 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1688 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 2430 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 92500 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
85359 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Spink - December 14, 2023
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Spink - December 14, 2023
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
65635 $
Цена в валюте аукциона 52000 GBP
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Stack's - January 18, 2020
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Stack's - January 14, 2014
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Morton & Eden - July 3, 2012
Продавец Morton & Eden
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Künker - September 30, 2010
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1688 на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1688 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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