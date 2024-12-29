Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1688 года. Слон и замок (Великобритания, Яков II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 5 гиней
- Год 1688
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1688 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 2430 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 92500 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
85359 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
65635 $
Цена в валюте аукциона 52000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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