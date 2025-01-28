Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1688 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1688
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1688 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Spink UK за 10000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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