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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1688 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1688 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1688 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1688 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Spink UK за 10000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
2792 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Tennants Auctioneers - November 23, 2022
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 28, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1688 "Второй тип" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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